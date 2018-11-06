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В Украине курс доллара опустился ниже психологической отметки

Курс валют 06 Ноя 2018
В Украине курс доллара опустился ниже психологической отметки
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Национальный банк Украины установил новый официальный курс доллара США к гривне – 27,96 грн/$, что на 6 копеек ниже, чем днем ранее.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Отметим, ниже психологической отметки в 28 грн/$ официальный доллар не опускался с 18 октября. На фоне сообщений НБУ о валютной стабилизации, аналитики ждут укрепления гривни на текущей неделе.

В Украине курс доллара опустился ниже психологической отметки

Как сообщал OBOZREVATEL, к 10 ноября курс доллара в Украине может снизиться. Причиной укрепления гривни аналитики называют хорошие новости от МВФ, размещение еврооблигаций и традиционное снижение спроса в начале месяца.

По прогнозам старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн/$, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,2 грн/$.



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