В Украине курс доллара достиг новой отметки — politeka.net

Курс валют на 29 ноября 2018 года: доллар в обменниках вырос почти до 29 гривен

На четверг 29 ноября Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2826.9049 гривны

100 евро – 3189.8795 гривны

10 российских рублей – 4.2228 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 29 ноября поднялся на 16 копеек, до 28,27 грн. Курс евро НБУ на 29 ноября вырос на 6 копеек, до уровня 31,90 грн. Курс российского рубля продолжает расти.

В предыдущий банковский день, среду 28 ноября, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2810.5334 гривны

100 евро – 3183.7722 гривны

10 российских рублей – 4.2086 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в среду 28 ноября доллар подорожал на 6 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Курс евро к концу дня на межбанке прибавил 6 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

Котировки с самого утра пошли вверх. В 12 часов дня НБУ установил справочный курс доллара на уровне 28,2612 грн, на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим днем (во вторник 27 ноября он составил 28,0973 грн). К моменту завершения торгов на межбанке доллар вырос до уровня 28,30/28,33 грн. Курс евро к концу сессии в среду оказался на уровне 31,90/31,93.

В обменниках 28 ноября доллар в покупке подорожал на 24 копейки, а в продаже подешевел на 1 копейку, до 28,49/28,69 грн. Наличный евро в покупке вырос на 12 копеек, а в продаже снизился на 20 копеек, до 32,12/32,40.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года заработает новый способ обмена валют. Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы. Можно будет внести в аппарат наличные, а взамен получить выбранную валюту. Пользователь получит чек с указанной суммой операции, курсом конвертации и личными данными. Последние указываются при конвертациях более 150 тысяч грн. При этом любой желающий будет иметь право на обратную операцию в течение 15 минут, если решит, что его обслужили по невыгодному курсу или просто передумал.

Раньше в Украине действовал прием иностранной валюты через платежные терминалы, но без выдачи банкнот. То есть конвертация проходила в системе интернет-банкинга, но была закрыта до нормативного урегулирования. Одновременный прием наличных и их выдачу технически можно реализовать на специальных банкоматах, которые пока настроены на работу с гривной. Если спрос на новую услугу будет расти, то банки закупят новые аппараты. Финансисты надеются, что вскоре Национальный банк Украины даст официальное разрешение не только на наличный, но и на безналичный валютообмен.

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