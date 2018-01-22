В Украине изменится курс доллара: прогноз эксперта

22 Января 2018, 15:44

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Аналитик рассчитал, сколько будет стоить американская валюта до конца недели



Автор фото: Анатолий Бойко, «Сегодня»

За прошлую неделю и выходные курс доллара в Украине вырос еще на 0,8 – 1,1%. Такие данные предоставил сайту «Сегодня» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара повысился с 28,54 грн до 28,84 грн, или на 1,1%. Средневзвешенный курс на межбанке за это же время вырос с 28,57 грн до 28,87 грн – также на 1,1%. Наличный курс банках повысился менее заметно – покупка на 0,9%, продажа на 0,8% — до 28,64/28,9 грн.

«На начавшейся неделе мы ожидаем продолжения роста курса доллара. Безналичный доллар может подняться до 29 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться по 28,9/29,1 грн», – прогнозирует Иосуб.

,Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман озвучил причины падения гривни. По его словам, это вызвано снижением объема экспорта в январе с одновременным продолжением выплат за границу. Гройсман добавил, что настроен оптимистично, и ожидает возвращения баланса на валютный рынок.

При этом финансовые аналитики прогнозируют, что пока не стоит ожидать укрепления гривни, как было летом 2017 года, когда она ревальвировала с 27,5 до 25 грн/долл. – наоборот, продолжится плавное снижение курса, скорость которого будет регулировать Нацбанк.

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