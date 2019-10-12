В Украине изменится курс доллара: аналитик озвучил прогноз

В Украине курс доллара на наличном рынке до 21 октября снизится с 24,7 до 24,4 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. «На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,4/24,7 грн», – отмечает эксперт.

Валютный рынок пришел в норму после резкого роста курсов валют начала прошлой недели. В ближайшее время курсы вернутся в середину диапазона 24-25 грн, а чуть позже могут стабилизироваться в нижнее половине этого диапазона, т.е. 24,0-24,5 грн, прогнозирует Иосуб.

Девальвация гривни осенью – дело обычное. Традиционно она начинается в конце августа. А в этом году ее не было ни в августе, ни в сентябре. Шевчишин считает, что «папа» этого скачка – экспортеры, так как они перестали продавать выручку, чтобы дождаться более выгодного для себя курса. А «мама» – иностранцы, которые прекратили так активно закупать государственные ценные бумаги Украины.

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