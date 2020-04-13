В Украине из-за коронавируса массово увольняют людей: Госслужба занятости упростила регистрацию безработных — новости Украины — Деньги

Больше всего безработных в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.

В Украине на протяжении последней недели количество безработных увеличилось более 36 тысяч человек. По состоянию на 13 апреля в стране в целом — 387,5 тысяч безработных. Отныне, чтобы стать на учет в центре занятости, заявление можно отправить по электронной почте.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

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Согласно сообщению, по состоянию на 13 апреля, по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, в стране количество безработных выросло на 70 тысяч, или на 22%. Больше всего безработных зафиксировали в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Полтавской и Львовской областях.

Кроме того, для лиц, которые не имеют работы, Госслужба занятости упростила процедуру подачи документов для регистрации безработных. Для этого теперь нужно заполнить два заявления – о предоставлении статуса безработного и назначения пособия по безработице.

Документы можно отправить на электронную почту центра занятости или через ящик для корреспонденции непосредственно в центре занятости. Для того, чтобы отправить заявление по электронной почте:

нужно заполнить заявления собственноручно по образцу, сфотографировать или отсканировать их. Затем отправить на email центр занятости, где безработный планирует находиться на учете. В теме нужно указать фамилию, имя, отчество.

если есть техническая возможность, нужно скачать заявление, распечатать и заполнить их. После этого подписать собственноручно, отсканировать (или сфотографировать) и отправить на email центра занятости. Так же нужно указать в теме письма фамилию, имя, отчество.

Электронные ящики центров занятости можна найти по ссылке.

Государственная служба занятости Украины

Если безработные хотят подать заявления с помощью ящика для корреспонденции в центре занятости следует:

по возможности скачать заявления, распечатать и заполнить дома, сложить их в конверт или соединить в другой удобный способ;

или заполнить заявления возле ящика в центре занятости. Но для заполнения заявлений понадобятся паспортные данные, номер идентификационного кода, информация об образовании и предыдущую трудовую деятельность. Заявления нужно положить в ящик для корреспонденции (в рабочие часы рабочего дня).

Как сообщалось, украинское правительство уже в мае создаст для украинцев, которые остались без работы из-за карантина, 500 тысяч рабочих мест. Сейчас при правительстве работают аналитические центры, а также создан Совет по вопросам экономического развития, в состав которой вошли известные украинские и зарубежные экономисты и ученые.

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Напомним, предыдущие прогнозы предполагали, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,5-5%, инфляция составит 5% (плюс/минус 1%), а доллар будет стоить 27-28 грн. 29 марта Кабмин утвердил новые макроэкономические прогнозы на 2020 год: ВВП — минус 4,8%, среднегодовой курс доллара США — 29,5 грн (плюс 1,5-2 грн), инфляция — 8,7% (плюс 3,1%), безработица — 9,4% (плюс 1, 3%), средняя зарплата — 11 тыс. грн (без изменений). В то же время в Офисе президента спрогнозировали, что в 2020 году экономика Украины упадет минимум на 5%.

Из-за мирового финансового кризиса, вызванного последствиями активного распространения нового коронавируса COVID-19, эксперты прогнозируют падение экономик, в том числе и украинской. Обновленный базовый прогноз компании Dragon Capital на 2020 год предусматривает падение ВВП Украины на 4% и девальвацию гривны до 30 грн за доллар на конец года — при условии, что карантинные мероприятия продлятся до мая (средний курс ожидается на уровне 29 грн/доллар, то есть девальвация будет составлять около 11% к прошлогоднему курсу). По менее оптимистичному прогнозу, если карантин будет продлен на более долгий срок, ВВП может упасть на 9%, а гривна подешевеет до 35 грн/доллар. При таких условиях стоит ожидать и роста безработицы. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% в 2020 году. Также из-за эпидемии коронавируса 65% украинских компаний не смогут выполнить свои годовые бизнес-планы.





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