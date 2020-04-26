В Украине испытали ракету «Ольха-М» (ФОТО, ВИДЕО). Новости политики

В субботу, 25 апреля, на полигоне Алибей в Одесской области прошли огневые испытания высокоточной реактивной системы залпового огня «Ольха-М»

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на defence-ua.

Генеральный штаб обнародовал видео с процессом подготовки «Ольхи-М» к запуску, от развертывания и подзарядки до загрузки в высокоточную ракету летного задания.

Также была продемонстрирована точность «Ольхи-М» — ракета попала с отклонением в считанные метры от мишени, которая была расположена в более чем 100 км от места пуска. Отметим, что на конечном этапе полета скорость ракеты составляет 3,4 Маха — то есть около 4000 км/ч.

Такая точность обеспечивается специальной системой управления, которая состоит из двух основных частей — импульсных двигателей, работающих на старте ракеты и аэродинамических рулей, которые обеспечивают корректировку траектории перед уничтожением цели.

Напомним, что «Ольха-М» является логическим продолжением работ по теме уже принятой на вооружение высокоточной системы залпового огня «Ольха», целью которых является увеличение дальности действия системы. Если для обычной «Ольхи» она составляет около 70 км, то для «Ольхи-М» она составляет 110-120 км.

Испытания «Ольхи-М» проходят в рамках принятия этой новой системы на вооружение Вооруженных Сил Украины. Учитывая, что это уже вторые успешные испытания за один месяц, то скорее всего, украинское войско уже скоро получит это новое дальнобойное оружие.

Как сообщала «ДС», «Ольха» — это украинский ракетный комплекс с корректированным боеприпасом калибра 300-мм, разработанный на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 «Смерч».

Этот ракетным комплекс является первым в Украине оружием замкнутого цикла, которое способно поражать цели на расстоянии 120 км при любых метеорологических условиях.

Первые испытания «Ольхи-М» прошли в начале апреля.

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