В Украине доллар подкатился вплотную к новой психологической отметке — Главред

В Украине курс доллара подкатился к психологической отметке в 26 гривен за один «бакс» / Reuters

Украинский Национальный банк в четверг, 21 февраля, решил повысить курс гривны по отношению к доллару — курс доллара подкатилась очень близко к психологической отметке в 26 гривен.

НБУ также укрепил национальную валюту к евро — евровалюта подешевела на 6 копеек.

Нацбанк на пятницу, 22 февраля, установил такой курс гривны к западным валютам:

100 долларов — 2700,2630 грн (21 февраля — 2708,7563);

100 евро — 3065,8786 грн (3072,2714).

Напомним, в конце ноября 2018 года после обострения агрессии России против Украины в Киеве в ряде обменников курс доллара подскочил к психологической отметке в 29 гривен за один «бакс», но через несколько дней откатился от нее.

В проекте закона о бюджете украинского государства на 2019 год, который был утвержден Верховной Радой, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один «зеленый».





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