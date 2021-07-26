В Украине четвертый месяц растет промышленное производство – Минэкономики

«По итогам января-июня 2021 года промпроизводство выросло на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в перерабатывающей промышленности рост составил 2,5%, в добывающей промышленности – 1,4%, в снабжении электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха темпы роста – 1,7%», – говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что рост промпроизводства связан с благоприятной конъюнктурой на внешних рынках, постепенным восстановлением спроса на отдельную продукцию на внутреннем рынке, дальнейшее приспособление национальных производителей к работе после снятия жестких карантинных ограничений.

«Прогноз правительства по росту промышленности по итогам 2021 года на уровне 2,6% остается актуальным. Мы ожидаем улучшения динамики пищевой промышленности из-за роста урожая сельскохозяйственной продукции, которая будет идти на переработку. Высокой остается ценовая конъюнктура на рынках металла и руды, что так же должно поддерживать наших производителей», – объяснил первый замглавы Минэкономики Владимир Гринюк.

Контекст:

По данным Госслужбы статистики, экономика Украины падала пять кварталов подряд. Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года (1,2%), во II квартале падение составило 11,2%, в III квартале – 3,5%, IV квартале – 0,5%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в прошлом году Украина потеряла лишь 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%. Кабмин Украины прогнозирует рост экономики в 5% с 2023 года.

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.

В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

В то же время Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2021 году, такой же показатель роста ожидается и в 2022 году.