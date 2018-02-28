В Украине будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии, — Новак

Верховная Рада Украины достойна благодарности за то, что 233 голосами приняла за основу и в целом инфраструктурный законопроект о строительстве дорог по принципу концессии. Об этом в своем Facebook написал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

Сьогодні Верховна Рада України 233 голосами прийняла за основу і в цілому інфраструктурний законопроект про будівництво …

Опубліковано Славоміром Новаком 27 лютого 2018 р.

По мнению Новака этот законопроект способен открыть новую эру в украинской дорожной отрасли.

«Я искренне благодарю за поддержку этого законопроекта. Он откроет новую эру развития украинской дорожной отрасли. Теперь мы можем начинать переговоры с потенциальными концессионерами», — написал он.

Также глава Госагентства надеется на то, что уже в этом году будет подписан первый договор о строительстве дорог.

«Надеюсь, что уже в этом году будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии. Первой концессионной дорогой станет дорога от Львова до украинско-польской границы, что будет способствовать расширению экономических связей между Украиной и странами ЕС», заявил Новак.

Напомним, как сообщалось ранее, Верховная рада Украины поддержала закон №6766 о строительстве дорог по принципу концессии. За соответствующий закон проголосовали 233 нардепа. Так, Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог», которым уточнено понятие «концессионные дороги». Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, существующие автодороги не будут передаваться в концессию.

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