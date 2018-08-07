В Украине бензин дорожает из-за обесценивания гривны

В начале августа половина сетей АЗС в Украине повысила стоимость топлива примерно на 50 коп./л, ожидается, что остальные поднимут цены в ближайшее время

В Украине дорожают нефтепродукты из-за роста курса валют. Об этом сообщает пресс-служба «Консалтинговой группы А-95».

«В начале августа половина сетей АЗС в Украине повысила стоимость топлива в пределах 50 коп./л. В ближайшее время ожидается синхронизация цен на новых уровнях и в оставшихся сетях» — говорится в сообщении.

По их расчетам, если доллар дорожает на одну гривну, то цена за литр бензина и дизтоплива увеличивается на 85 копеек. Это значит, что увеличение курса доллара на 75 копеек тянет за собой поднятие цен в пределах 65 копеек за литр.

«Около 85% нефтепродуктов Украина импортирует, закупая за валюту. Акциз на нефтепродукты установлен в евро. Суммарно валютная составляющая в стоимости топлива на АЗС достигает 85%, поэтому связь между колебаниями валютного курса и стоимостью нефтепродуктов прямая», — сказал директор директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Отмечается, что в случае стабилизации курса гривны цены на топливо прекратят рост и могут вернуться к изначальным отметкам.

Напомним, что зимой 2018 г. цены на бензин и дизельное топливо также выросли на 14 коп, тогда подорожание объясняли ростом средних котировок на нефтепродукты на европейских биржах. Сейчас средняя цена в Украине на А-95 составляет 29,38 грн за литр, на А-92 средняя цена 28,43 грн за литр, за литр дизельного топлива — 27,19 грн, за газ- 14,13 грн/литр.

Гривна начала дешеветь на межбанке в июле месяце, сейчас официальный курс НБУ составляет 27,13 грн за доллар, евро- 31,31 грн. Украинской валюте свойственны сезонные колебания, несколько лет подряд гривна укрепляется весной и летом, а ближе к осени — дешевеет.





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