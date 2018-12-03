В Украине 15 чиновников ждет жесткая проверка деклараций: опубликован список — Обозреватель

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверит декларации 15 чиновников. Среди них — нардеп Геннадий Бобовый, госсекретарь Министерства аграрной политики Владислав Андронов и 13 судей.

Как сообщает пресс-служба НАПК, решения о проверках были приняты на основании анализа обращений общественной организации и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Таким образом ведомство проведет полную проверку деклараций:

Бобового Геннадия Борисовича — внефракционный народный депутат, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Андронова Владислава Евгеньевича — государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, за 2016 и 2017 годы.

Белене Альберта Викторовича — судья Апелляционного суда Львовской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Березовенко Русланы Викторовны — судья Апелляционного суда Киевской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Галапаца Игоря Ивановича — судья Апелляционного суда Львовской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Головастого Василия Ярославовича — судья Апелляционного суда Львовской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Гриненко Александра Ивановича — судья Апелляционного суда Киевской области, за 2015, 2016 и 2017 (исправленной) года.

Куксова Владимира Владимировича — судья Киевского апелляционного хозяйственного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Майданевич Анатолия Григорьевича — судья Киевского апелляционного хозяйственного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Мараевой Натальи Евгеньевны — судья Апелляционного суда города Киева, за 2015, 2016 (исправленной) и 2017 (исправленной) года.

Радченко Сергея Вячеславовича — судья Апелляционного суда Херсонской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Семиженко Геннадия Владимировича — судья Апелляционного суда Херсонской области, за 2015 (исправленной), 2016 и 2017 годы.

Ситайло Леси Григорьевны — судья Киевского апелляционного хозяйственного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Тарасенко Каролины Витальевны — судья Киевского апелляционного хозяйственного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Чопенко Ярослава Викторовича — судья Апелляционного суда Харьковской области, за 2015 (исправленной), 2016 и 2017 годы.

Отмечается, что проведение полных проверок проводят после информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах о недостоверных данных в декларациях, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждение, что могут быть проверены, и на основании статьи 50 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАПК уличило 13 чиновников в обмане в декларациях.

Также, как известно, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в декларации 2015 года не указала доход от финансовой компании в размере 23,8 млн грн.





Источник