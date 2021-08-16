В Удмуртии интернет-шопинг предпочитают мужчины

Наибольшее число заказов телеком-специалисты фиксируют с воскресенья на понедельник.

Ижевск. Удмуртия. Жители Республики в летний период стали чаще совершать онлайн-покупки. Количество интернет-заказов на мобильные девайсы увеличилось 2 раза в сравнении с данными на начало года. Во время online-шопинга 90% товаров ижевчане теперь приобретают с доставкой на дом, в то время как до пандемии в столице региона популярен был самовывоз, сообщили аналитики интернет-магазина МегаФона. Самыми востребованными смартфонами на онлайн-витринах Ижевска признаны модели Apple.

По данным DATA Insight, в России электронная коммерция занимает более 10% рынка ретейла. В 2025 году, по мнению специалистов, через интернет будет совершаться уже каждая четвертая сделка в розничных продажах по стране. В среднем, сегодня на каждого россиянина (включая пенсионеров и детей) приходится 5,2 заказа онлайн за год.

Как рассказали аналитики, в Удмуртии общий объем онлайн-продаж мобильного оборудования с начала года вырос в 4 раза в денежном выражении. На интернет-шопинг также, как и за покупкой гаджетов, чаще отправляются мужчины. Наибольшее число заказов телеком-специалисты фиксируют с воскресенья на понедельник. Любимое время для этого занятия у жителей Удмуртии – с 21:00 до 00:00.

«При выборе мобильного оборудования в 80% случаев покупатель обращает внимание на наличие возможности 4G-подключения. Самый востребованный продукт при покупке онлайн — смартфоны. Только за последние 30 дней их продажи в Удмуртии выросли на 60% в количественном выражении. Чаще всего жители республики предпочитают приобретать онлайн более дорогие модели. Фавориты по заказам этим летом – устройства Apple, на втором месте по популярности — Xiaomi», — рассказал директор МегаФона в Удмуртии Валерий Ханжин.

Средняя стоимость смартфона при электронном заказе по стране составляет 37 225 рублей. Топ онлайн-продаж в Удмуртии возглавляют:

Apple iPhone 11 с объемом памяти 128 GB и 64 GB.

Apple iPhone 12 и Apple iPhone 12 mini 128 GB и 64 GB.

Realme C20 32GB и 64 GB.

Samsung Galaxy А51 64GB и 128 GB.

Xiaomi Redmi 9 32 GB и 64 GB.

09:50, 16 августа, 2021