В Турции открыли газопровод в обход России: что сказал Порошенко

Во вторник, 12 июня, в Турции состоялась церемония запуска газопровода TANAP в обход Российской Федерации.

На мероприятии присутствовал президент Украины Петр Порошенко, который оценил значение проекта TANAP, а также высказался о строительстве газопровода «Северный поток-2», заявив, что глава РФ Владимир Путин порядка десяти лет использует энергетические ресурсы в качестве инструмента для давления на энергетическую независимость других государств с целью влиять на их внутреннюю политику.

«Северный поток-2″ — это великолепный пример такого давления. Это геополитический проект чистой воды. Ничего не имеет общего с энергетическим снабжением, диверсификацией. В свою очередь TANAP – это энергетическая безопасность Азербайджана и энергетическая безопасность Турции, а также Европы. Это энергетическая безопасность Украины, диверсификация газовых поставок в страну и ее конкурентоспособность», — заявил Порошенко.

Также Порошенко сообщил, что газопровод TANAP позволит Украине получать газ через Болгарию и Румынию. Он выразил надежду, что в ближайшее время будут найдены возможности для привлечения природного газа из Каспийского моря в Украину.

Газопровод TANAP, который также называют «Южный газовый коридор», является одним из приоритетных для Европейского Союза проектов, который предусматривает транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские государства.

Газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», на первоначальном этапе рассматривается как основной источник для проектов «Южного газового коридора». Позже, как ожидается, к проекту могут быть подключены и другие источники.

#EnerjininİpekYolu TANAP

Açılış Töreni https://t.co/fuFEF8SyMq

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 12 червня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Порошенко оценил влияние «Северного потока-2» на экономику Украины.





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