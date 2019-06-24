В Туркменистане назначили нового руководителя ЮНИСЕФ

Поделиться с друзьями:

Сегодня в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с новой главой представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) госпожой Кристиной Вейганд, начинающей свою миссию в нашей стране, сообщает официальный сайт внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, в начале встречи руководитель ЮНИСЕФ в Туркменистане вручила свои верительные грамоты. Поздравив госпожу Вейганд с назначением на ответственный пост, туркменская сторона выразила готовность к оказанию содействия и поддержки деятельности представителя во всех областях, имеющих отношение к правам детей. Кристина Вейганд, в свою очередь, выразила свою признательность туркменской стороне за тёплые пожелания.

Отметив эффективное развитие взаимовыгодного сотрудничества, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений по вопросам детей. Госпожа Вейганд поблагодарила правительство Туркменистана за многолетнее взаимовыгодное партнерство, за принятие Национального плана действий по реализации прав ребёнка в Туркменистане на период 2018-2022 годы, а также за многолетнее финансирование государственного бюджета на вакцинацию и приобретение премикса для обогащения муки.

Ранее, с 2015 по 2019 год Кристина Вейганд работала в должности заместителя главы представительства ЮНИСЕФ в Исламской Республике Иран. С 2012 по 2015 годы была руководителем социальной политики ЮНИСЕФ в Республике Мадагаскар. Является выпускницей Маастрихтского университета (Нидерланды) по специальности мировая экономика.

Источник