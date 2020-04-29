В ЦОЗ озвучили возрастную группу с наивысшей летальностью. Новости политики

Центр общественного здоровья Украины поделился информацией о смертности от коронавирусной инфекции в разных возрастных группах

Об этом говорится в сообщении ЦОЗ в социальной сети Facebook, передает «ДС».

В сообщении отмечается: «Самая высокая летальность от COVID-19 в Украине в возрастной группе от 80 до 89 лет — 18,5% (на 29 апреля).

Летальность в возрастной группе 70-79 лет составляет 11,76%. В группе 60-69 лет — 4,5%, в группе 90-100 лет — 13,3%.

В общем, показатель летальности по Украине от COVID-19 составляет 2,5%».

В ЦОЗ подчеркивают: «По состоянию на 29 апреля 21 человек находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период с количества пациентов с подтвержденным COVID-19 на ИВЛ было 128 человек, из них 11 выздоровели, 96 умерли.

Пока нет вакцин и лекарств против новой коронавирусной инфекции. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции — физическое дистанцирование и правила гигиены рук и этикета кашля.

Дистанция не менее полутора метра от других людей в публичных местах. Даже если в супермаркетах или аптеках нет специальных наклеек, которые обозначают дистанцию, самостоятельно ориентироваться не трудно. Достаточно представить себе длину кровати.

Бесконтактные приветствия. Искренняя улыбка или кивок головы могут заменить привычное рукопожатие и уменьшить риск инфицирования.

Гигиена рук (мытье рук в течение 20-40 секунд теплой водой с мылом или обработки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%). Достаточно перечислить, к примеру, страны, которые вы хотели бы посетить после карантина. Это займет не менее 20 секунд».

«Соблюдение респираторной гигиены и этикета кашля (чихать и кашлять в сгиб локтя или одноразовую салфетку, которую затем следует выбросить в контейнер). Этот навык выработается не сразу, но точно убережет вас от лишнего, а иногда и опасного, контакта биологических жидкостей с ладонями рук.

При пандемии категорически нельзя сплевывать на улицах. Пользуйтесь одноразовыми бумажными платками.

Самоизоляция в случае появления симптомов: кашля, насморка, повышенной температуры. Изолируйтесь от тех, с кем проживаете, насколько это возможно. Особенно, если среди вас есть люди пожилого возраста», — резюмируют в ЦОС.

Как сообщала «ДС», по состоянию на 29 апреля коронавирусной болезнью в Украине заболели 1976 медицинских работников.

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