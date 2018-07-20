В центре Киева вспоминают Павла Шеремета

Утром 20 июля на месте гибели Павла Шеремета в Киеве собрались его коллеги и друзья, чтобы почтить память журналиста

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий, передает «ДС».

Среди присутствующих — активисты, депутаты Верховной Рады, дипломаты.

Пришла на акцию посол США Мари Йованович.

Люди несут цветы, некоторые держат черные таблички с датой гибели журналиста и надписью «Павел Шеремет. 2 года. Убийцы до сих пор не найдены».

Фото: Роман Кравец, УП

Напомним, сегодня — два года со дня гибели журналиста Павла Шеремета.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева погиб известный журналист Павел Шеремет — авто, в котором он ехал, взорвали. Предварительно правоохранители рассматривали несколько версий случившегося. В частности, «профессиональная деятельность» и «русский след». Сейчас следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторы, ни исполнители взрыва не установлены.

Павел Шеремет родился в 1971 году в Минске. За свою журналистскую карьеру работал ведущим еженедельной аналитической программы «Проспект» Белорусского ТВ, главным редактором «Белорусской деловой газеты», заведующим белорусского бюро Общественного российского телевидения (ОРТ — впоследствии «Первый канал») и собственным корреспондентом ОРТ в Беларуси, специальным корреспондентом программ «Новости» и «Время» дирекции информационных программ ОРТ, шеф-редактором российской и зарубежной корреспондентской сети дирекции информационных программ ОРТ. Был ведущим еженедельной аналитической программы «Время».

Шеремет часто фигурировал в СМИ как представитель оппозиции режиму белорусского президента Лукашенко. В 2005 году журналист был инициатором создания информационно-аналитического сайта «Белорусский партизан». Во второй половине 2000-х годов Шеремет также упоминался в прессе в качестве руководителя издательства «Партизан», которое кроме его собственных книг выпустило, в частности, одну из книг российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

В 2010 году Павла Шеремета лишили гражданства Беларуси. В качестве официальной причины в документах указывалась наличие у журналиста гражданства РФ, хотя, как отмечалось в прессе, белорусские законы не запрещали второе гражданство.

С 2012 года Шеремет жил в Украине. Последние годы работал в «Украинской правде», был ведущим на радио «Вести». Похоронили журналиста в Минске. В июне этого года имя Павла Шеремета выбили на стене памяти в Вашингтонском музее журналистики и новостей «Ньюзеум», где ежегодно добавляются имена журналистов со всего мира, которые погибли из-за своей журналистской деятельности или при исполнении служебных обязанностей.

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