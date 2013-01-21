В центре Киева появится очередная высотка

В центре Киева, недалеко от площади Леси Украинки, может появиться стеклянная высотка. Проекты реконструкции, где вплотную к башне № 4 музея «Киевская крепость» (ул. Старонаводницкая, 2) можно увидеть огромное строение, появились в интернете. Согласно им, двухэтажная башня с внутренним двориком, которая долгое время находилась в запущенном состоянии, накрывается стеклянным куполом. А вплотную к ней строится 26-этажка с фасадом из стекла и камня. Интересно, что в одном из вариантов здание — в красном цвете. В ней якобы разместиться офисы, а часть помещений может быть отдана под жилье. Власти обещают, что никаких новостроек в этом месте не допустит, поскольку речь идет о памятнике архитектуры.

ЗЕМЛЯ. Историческую башню № 4, которая была построена в 1833-1839 гг и относится к Васильковского укрепления Киевской крепости, передали в аренду на 49 лет под экспозицию частного музея «Платар», основанного бизнесменами Сергеем Платоновым и Сергеем Тарутой. После принятия такого решения в главка культуры КГГА действительно озвучивали намерение новых арендаторов привести башню в порядок и накрыть ее стеклянным куполом. Но ни о какой «пристройку» рядом речи не было. В решении сказано, что в аренду отдается площадь на 1-м и 2-м этажах. А арендатор обязан сделать реставрацию объекта и обустроить помещение исключительно под музей.

В музее «Платар» говорят, что ничего достраивать не собираются, а в строительных кругах кивают на компанию, которой передали в аренду землю на ул. Старонаводницкая, 2-а, для строительства и эксплуатации жилого дома с нежилыми помещениями и подземным трехуровневым паркингом. Правда, на сайте компании указано совсем другой проект — 25-этажной высотки премиум-класса площадью более 26 тыс. кв. г. Представитель застройщика Владимир Германов сказал нам, что уже начаты подготовительные работы по укреплению склона. «Но башня № 4 к нашему проекту не имеет никакого отношения», — подчеркнул он.

В Киевсовете не исключают появления высотки. «Нам показывали проект на Старонаводницкой, но комиссия категорически выступала против любого строительства в этой зоне, — говорит экс-глава комиссии по культуре Киевсовета, нардеп Александр Бригинец. — Хотя не исключено, что существуют и другие проекты застройки, которых мы не видели. У нас часто бывает, что строится не совсем то, что было заявлено изначально. Не стоит забывать, что это историческая охранная зона, речь идет о памятнике архитектуры и любое новое строительство может испортить исторический ландшафт. К тому же есть опасения, что новое здание будет видно даже с левого берега Днепра, что недопустимо. Не говоря уже о том, что это оползнеопасных зона ».

«ПРОЕКТОВ не показывали». Власти уверяют, что не допустит никакого строительства на месте памятника архитектуры. «Знаю, что ничего там не может строиться, поскольку это памятник. Ни о какой здание рядом с ним или вместо него или даже о пристройке рядом речи быть не может. В планах мэрии — запретить любое строительство в историческом центре Киева и на склонах Днепра (в охранную зону попадает и ул. Старонаводницкая). Но когда такой запрет начнет действовать, в мэрии сказать не берутся.