В Торонто установили памятник жертвам Голодомора (ФОТО)

В крупнейшем городе Канады — Торонто — появился мемориал жертвам Голодомора

В официальной церемонии открытия мемориала участвовали несколько сотен человек, среди которых — мэр Торонто Джон Тори, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, передает Depo.ua со ссылкой на «Укринформ».

«Украинская община Канады в течение многих лет, когда память о Голодоморе скрывалась, берегла ее и смогла вернуть в Украину. Это очень важный вклад, и я особенно благодарна старшим членам нашей общины, которые поддерживали эту память», — сказала Фриланд.

Она также вспомнила незаконно заключенного на России украинского режиссера Олега Сенцова.

«Стоит вспомнить об Олеге Сенцове и подумать о крымских татарах. Вечная память всем жертвам, будем дальше бороться за тех, кто страдает», — отметила министра.

Скульптурная композиция разместилась на территории Выставочной площади, недалеко от аэропорта Торонто и набережной озера Онтарио. Центральное место в мемориале заняла скульптура украинского художника Петра Дроздовского «Горькая память детства». Эта скульптура связывает мемориал в Торонто с другими подобными памятниками в Украине и других странах.

Согласно предварительной смете, на постройку мемориала были потрачены около $1,2 млн. Большинство этой суммы было собрано усилиями украинской диаспоры с помощью индивидуальных пожертвований.





Источник