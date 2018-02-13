В тени находится треть экономики Украины — Минэкономразвития

В правительстве уверяют, что бизнес начинает работать более прозрачно.

В течение января-сентября 2017 года уровень теневой экономики в Украине составил 33% ВВП. Это на 3% меньше, чем было за аналогичный период 2016-го.

Такие данные приводит Министерство экономического развития и торговли, передает УНИАН.

В министерстве отметили, что детенизация стала результатом укрепления тенденции посткризисной стабилизации экономики, улучшения ожиданий бизнеса и населения, ослабления инвестиционных рисков на фоне макрофинансовой стабилизации и продолжения реформирования экономики. Отмечается, что детенизация сдерживается низким уровнем доверия к институтам власти, сохранением значительных вызовов стабильности финансовой системы, а также наличием неконтролируемых территорий на востоке страны.

В разрезе видов экономической деятельности значительные темпы детенизации были продемонстрированы в операциях с недвижимым имуществом (до 38% в январе-сентябре 2017 года с 46% в январе-сентябре 2016 года), оптовой и розничной торговли (до 22% с 27%), перерабатывающей промышленности (до 27% с 34%), финансовой и страховой деятельности (до 49% из 53%), а также строительстве (до 28% с 34%).

Ранее в докладе МВФ говорилось о том, что в 1991 году объем теневой экономики в Украине составил 38,96% ВВП, а в 2015-м — 42,9%. Наибольший показатель зафиксирован в 1998 году – 57%, наименьший — в 2008-м (38,96%). После мирового финансового кризиса теневая экономика Украины начала расти и в достигла 42,9% ВВП 2015 года. Средний показатель Украины — 44,8% ВВП.





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