В Татарстане проходят дополнительные выборы депутатов

Автор фото: Василий Иванов/KazanFirst

В республике проходят также местные референдумы.

В 7 часов утра в Татарстане началось голосование на дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления и местных референдумах по вопросам самообложения граждан, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Дополнительные выборы проходят по 12 одномандатным избирательным округам в Агрызском, Атнинском, Зеленодольском и Сармановском районах. Местные референдумы организованы на территории 844 сельских и городских поселений республики.

— Все участки обеспечены технологическим оборудованием. В местах голосования задействованы сотрудники МВД, общественный контроль за ходом голосования будут осуществлять наблюдатели, направленные кандидатами в депутаты, политическими партиями и общественными организациями, представители аккредитованных СМИ, — заявил Председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

Голосование продлится до 20.00 часов.

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Автор фото: vk.com

Однако процесс продвигается слишком медленно.

После кризиса 2008 года мировая экономика смогла восстановиться, однако этот процесс проходит через чур медленно. Об этом во время делового саммита АТЭС в Папуа рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

— С одной стороны, глобальная экономика в целом восстановилась после кризиса 2008 года … Но, с другой стороны, оживление экономики всё-таки идёт медленно и нестабильно. По ряду позиций мы сегодня смотримся хуже, чем 10 лет назад, — заявил глава правительства.

По его словам, большенство системных ошибок, которые и привели к кризису, сейчас уже выявили и исправили. Также улучшения наблюдаются в управлении государственным долгом, а также в финансовых рынках, отметил Медведев.





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