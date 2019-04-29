В Татарстане минимальный потребительский бюджет вырос до 15,5 тыс. рублей :: Татарстан :: РБК

Татарстан ,

17:22

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В Татарстане минимальный потребительский бюджет вырос до 15,5 тыс. рублей

Минимальный потребительский бюджет в Татарстане увеличился на 2,5% и составляет 15537 рублей. Соответствующее постановление принял Кабинет министров республики

Минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи в целом по Татарстану вырос по сравнению с IV кварталом 2018 года на 374 рубля, или на 2,5%, а к аналогичному периоду прошлого года – на 5%.

Как сообщается в ежеквартальном отчете Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу, из 15,5 тыс. минимальной потребительской корзины на питание приходится 5 212 рублей, непродовольственные товары – 3550, услуги — 5793, налоги — 982 рубля.

При этом «минималка» для женщин трудоспособного возраста составляет 17905 рублей, мужчин — 17156 рублей, женщины-пенсионера — 13817, мужчины-пенсионера — 13715 рублей.

Национальный банк по Республике Татарстан отмечает, что годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в марте осталась на уровне 5,1%. Стабилизация связана, в том числе, с замедлением роста цены на продовольствие — до 5,4% (в России в целом — 5,9%).

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