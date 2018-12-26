В свете НДС и маркировки: прогнозы ретейлеров одежды и обуви на 2019 год — РБК

«РБК Pro» опросил представителей крупных ретейлеров одежды и обуви на тему перспектив развития и угроз в их сегментах рынка в 2019 году

Фото: Тимофей Яржомбек специально для РБК

Ксения Рясова, президент компании FiNN FLARE

Банкротства и увеличение доли рынка

С учетом падения покупательской способности населения мы смотрим на положение дел реалистично и не строим грандиозных планов относительно роста выручки в будущем году. Думаю, что она вырастет незначительно — примерно на 10%.

Объем рынка останется прежним: рост 1,5–2%, который был в последнее время, придется на увеличение НДС и объемов беспошлинной трансграничной онлайн-торговли.

Учитывая общую ситуацию на рынке, полагаю, что стоит ожидать множество банкротств. Главная угроза — это снижение маржинальности, которое заставит слабых игроков уйти с рынка. Буквально через пару лет благодаря этому мы сможем существенно увеличить свою долю на рынке.

Новые рынки

В 2019 году мы собираемся выйти на онлайн-рынок Франции с нашим партнером Zalando. Также в планах — увеличение продаж на относительно новых для компании рынках Белоруссии, Австрии, Нидерландов и, конечно, Германии, где мы представлены на нескольких крупных площадках и показываем хорошие результаты. Будем открывать новые магазины и заниматься ребрендингом уже существующих точек в России и Казахстане.

Денис Томашевский, генеральный директор российского подразделения Boardriders Group*

*управляет брендами Quiksilver, Roxy, DC Shoes, Mervin Snowboards, Billabong, RVCA и Element

Офлайн-стагнация и онлайн-рост

Офлайн-рынок в нашем сегменте фактически не растет в 2018 году, а учитывая сложную текущую экономическую ситуацию (нестабильный курс рубля, санкции, цены на нефть, замедляющийся рост экономики, фактическое отсутствие роста реальных доходов населения, постоянную ориентация покупателя на промоакции), мы не ожидаем роста рынка и в следующем году. Это означает, что нам придется у кого-то «отъедать» долю рынка. При этом онлайн-рынок в 2018 году показывает рост на 18%, и мы рассчитываем, что эта динамика сохранится и в 2019-м и электронная коммерция останется драйвером роста всего рынка торговли.

Риски и угрозы

Основной пул рисков, к сожалению, в последние месяцы уходящего года только увеличивается. Ключевые угрозы для нас — замедление или отсутствие роста и ухудшение экономической ситуации, ужесточение санкций, дальнейшая девальвация рубля, рост инфляции, падение трафика в торговых центрах, повышение цен и отсутствие роста реальных доходов населения.

Конкуренция за покупателя растет, и мы уже не первый год боремся за клиентов не только с прямыми конкурентами в сфере одежды и обуви, но и со всеми другими индустриями. Денег у клиентов не прибавляется, и покупатель становится крайне избирательным. Это новая реальность, с которой придется продолжать работать в 2019 году.

У нашей целевой аудитории мы заметили тенденцию к изменению модели покупательского поведения: люди не хотят тратить деньги на материальные вещи, предпочитая инвестировать в себя, вкладывать в путешествия и впечатления.

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