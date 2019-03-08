В стране-призраке победит клоун. Мировые СМИ об Украине на минувшей неделе — Украина.ру

«Революция достоинства провалилась»

Вероника Кириленко, научный сотрудник Центра геостратегического анализа (Арлигтон, штат Вирджиния) и Райан Шино, аналитик по вопросам безопасности «Американской администрации помощи» разбирали на портале частного ежедневного консервативного интернет-издания American Thinker итоги «революции достоинства», случившейся в Киеве пять лет назад.

По мнению авторов, «майданная революция» предложила народу Украины два пути — к интеграции с Евросоюзом и к сохранению тесных отношений с Россией. «Если раньше стране как-то удавалось лавировать между ними, обращая себе на пользу преимущества и того и другого, то на этот раз вопрос встал «или — или». Выбор одного означал невозможность использования другого, на чем собственно и основан возникший конфликт в обществе, — считают авторы. — А новое руководство в Киеве вместо того, чтобы примирить стороны, склонилось к проведению исключительно антироссийской политики, не думая о том, какие последствия это может повлечь».

Хотя Украина выбрала проевросоюзную ориентацию, а ЕС, в свою очередь, время от времени называет страну со столицей в Киеве приоритетным компаньоном в рамках Восточноевропейского партнерства, «никаких улучшений жизни, обещанных Майданом, в стране за эти годы не случилось».ИноСМИ об Украине: Нынешний правитель потерял всякий стыд

«Экономика Украины живет в основном за счет финансирования ее Западом, но не развивается, а слабеет, потому что трудоспособное население уезжает на заработки в другие государства, а зарубежные партнеры поддерживать нерентабельную страну устают с каждым днем все сильнее, — подчеркивают специалисты. — Ну, и конечно, непогашенный конфликт на востоке. Какие бы лозунги Порошенко ни произносил, а признать то, что он не способен победить сепаратистов Донбасса ему придется».

Политическое будущее Украины по-прежнему не видится определенным. Совершенно точно можно сказать только одно: «революция достоинства» провалилась, подводят итог своему анализу авторы.

Президент-комик — это не шутка

«Феномен лидерства актера-комедианта в президентской гонке на Украине озадачивает многих, — отмечается в редакционной статье англоязычного индийского издания The Indian Express. — Хотя история знает немало примеров, когда комики приходили к власти, моментально становясь серьезными людьми. Не будет удивительным, если подобная метаморфоза произойдет и с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах».

Авторы редакционной статьи вспоминают, что «в 2007 году автор комедийного шоу «Замок Такэси» Хидэо Хигасикокубару победил на выборах губернатора префектуры Миядзаки (Япония)», в далеких 20-х годах прошлого столетия американский комик «ковбой Чероки» — он же актер Уилл Роджерс баллотировался на место губернатора штата Оклахома, а в Исландии актер-юморист Джон Гнарр выигрывал выборы мэра Рейкъявика».Запад неоднозначен в оценке ситуации на Украине. ИноСМИ о результатах пяти постмайданных лет

«Пусть коридоры власти — очень серьезное место, но и в них есть место для юмора, — уверены авторы. — Лишь бы это не было смехом сквозь слезы. А в нынешней политике, к сожалению, весь юмор черный. Причем в украинской ее части — в особенности».

«Если президент заставит украинцев смеяться от радости, можно быть уверенным, что он сделал свой народ немного счастливее», — резюмирует редакция The Indian Express.

Пугающее своеобразие избирательной кампании

«За месяц до президентских выборов Украина выглядит пугающе своеобразной: агитация за кандидатов идет под аккомпанемент поджогов телестудий, озвучивания угроз кандидатам, нападений на их сторонников», — с тревогой пишет на страницах чешского новостного аналитического портала Parlamentní listy его корреспондент Вацлав Фиала. — По улицам шныряют ватаги мутных личностей, готовых плеснуть кислотой в лицо любому, косо на них взглянувшему. Почитатели Бандеры изгоняют из соборов и монастырей «неправильных» исконно православных священников и внедряют служить своих, настроенных антироссийски. Страшно становится просто даже от осознания того, что в стране существуют миллионы единиц неучтенного огнестрельного оружия. Составляются списки персон, чинящих вред Украине, и среди них оказался даже писатель Николай Гоголь».«Театр одного актера для одного зрителя». ИноСМИ об Украине

«Люди устали от болтовни, они деморализованы, они в депрессии. Причем настолько, что готовы голосовать за клоуна, — цитирует автор экс-депутата от Партии регионов Елену Бондаренко. — Вариантов два. Либо народ выбирает действительно клоуна и нас ждет очередной экономический спад, но зато хоть режим изменится. Либо итоги выборов фальсифицируют всеми возможными способами, и у власти останется Порошенко, который — не самостоятельный политик, а фигура, представляющая интересы зарубежных транснациональных компаний. Тех самых, что хотят превратить Украину в аграрную страну и разместить на ее территории ракеты, нацеленные на Россию и максимально к ней придвинутые. Украина, по их планам, должна стать тараном против России и другой роли Киеву не уготовано».

«Украина никогда не была Европой»

«В конфликт Украины и России в Крыму Европе вмешиваться не стоит, — считает бывший депутат европарламента от Дании Клаус Педерсен. — Нам давно пора отказаться от противостояния с Россией и начать с ней дружить и взаимодействовать. Не следует обращать много внимания на рычание из-за океана: надо жить в мире с соседями, а не исполнять команды далекого гегемона».

Откровения этого политика приводят журналисты независимого датского издания Altinget Андреас Крог и Кристине Корсгаард, «с пристрастием» расспрашивавшие его в ходе пространного интервью.

Педерсен, учредил в 2018 году партию своего имени, от которой рассчитывает провести в датский парламент некоторое количество депутатов, так что вопросы политики — по-прежнему его конек. И выражать свое мнение, сильно не похожее на общепринятое в ЕС, он не боится.Немножко «холодного мира» под коктейль с мартини. ИноСМИ об Украине

«Русские — наши друзья, — заявляет Педерсен корреспондентам и те выглядят шокированными. — Да, Россия — та страна, которая может нам угрожать, но мы с ней сотрудничаем уже 400 лет и нет смысла противостоять друг другу, если есть возможность кооперироваться. Вся эта история с Крымом плохо пахнет, но нам-то что до этого? Пусть Москва с Киевом сами разбираются».

Журналисты напоминают политику, что «Россия аннексировала часть Украины», имея в виду Крым.

«А кто вам сказал, что Украина — европейская страна? Никогда она европейской не была и сейчас не имеет ничего общего. Вот и Европе совать свой нос туда не стоит. Украинцы — совсем другие. Они произошли от монголо-татарских ханов. Потом их верхушка сошлась с турками. А в последней трети XVIII века там на пару сотен лет обосновались русские. Так что даже и не думайте — никаких европейцев в Восточной Украине нет, — подчеркивает Педерсен. И, наслаждаясь произведенным эффектом, завершает. — А вот Россия — европейская страна. И на Европу, между прочим, никогда не нападала. Так что же у всех тут натурально крыша поехала, все кричат, что от России агрессией несет? Русские — наши друзья. Просто у нас с ними немного не совпадают взгляды на некоторые вещи. Но это не повод устраивать войну. И они тоже так считают».

«Украина — государство-призрак»



Жанр псевдоисторического исследования и ген фрилансерства вновь активно проявил себя на минувшей неделе в среде украинских дипломатов. Примеру «старшего по званию» — главы МИДа Павла Климкина, регулярно сшибающего гонорары в западных изданиях за свои опусы о происхождении цивилизации от древних укров, последовал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

В своем «сочинении на заданную тему», которому нашлось место на страницах старейшей австрийской газеты Wiener Zeitung, дипломат рассказал, что «Крым всегда был украинским», что «Киевская Русь ничего не имела и не имеет общего с Россией», что княгиня Ольга принимала христианство не в Константинополе, а в Крыму, да и вообще, Европа — это производное украинской общины.Про Порошенко, играющего с огнем, и Тимошенко в образе Жанны д’Арк. Украина в иноСМИ

Взяться за перо и выплеснуть праведный гнев на клавиатуру компьютера Щербу сподвигло телеинтервью австрийского кандидата в депутаты Европейского парламента Йоханнеса Фоггенхубера. Сей политик имел неосторожность прилюдно заявить, что «Украина никогда не имела отношения к Крыму».

«На самом деле Украина — единственное государство на континенте, которое с полуостровом связано, — сообщил читателям посол. — Русь во время крещения Ольги в Крыму по праву называлась Киевской, а не Московской, поскольку на месте нынешней Москвы тогда еще не было ничего, кроме болот».

По словам дипломата «Украина стояла у истоков европейской цивилизации», но когда та набрала силу, «источнику» сильно не повезло — его то и дело растаскивали на куски расплодившиеся не в меру империи. Фактически являясь государством-призраком, Украина «смогла пронести свой язык и культуру через столетия и не утратить их», — настаивает дипломат.

«В обмен на свою независимость в 1991 году Украина отдала имевшееся у нее ядерное оружие, после чего Россия пообещала ей неприкосновенность территории и не сдержала своего слова. Зря мы России поверили», — резюмирует Щерба, призывая евродепутатов и кандидатов на эту должность «тщательно подбирать слова», когда они говорят об Украине.

Ну, а о том, что дипломатам, плохо знающим историю собственного народа и государства, вообще не стоило бы вступать на эту скользкую для них стезю, Щераба не только не догадывается, но даже, похоже, не подозревает.

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