В столице открылась выставка об Украинской революции 1917-21 годов

Уличная фотодокументальная выставка «Украинская революция 1917-1921: региональное измерение» открылась в центре Киева, возле Главпочтамта.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Тема Украинской революции остается малоизвестной на региональном уровне. Именно это побудило нас к созданию выставки. Сейчас проходит открытие выставки во многих регионах Украины. Мы надеемся, что экспозиция обратит внимание местных властей на события, происходившие в 1917-1921 годах, и поспособствует распространению информации среди населения», — отметил на открытии работник Украинского института национальной памяти (УИНП) и руководитель авторского коллектива Ярослав Файзулин.

Фотодокументальная выставка «Украинская революция 1917-1921: региональное измерение» / Фото: Геннадий Минченко

Он отметил, что создание проектов на тему Украинской революции является приоритетом деятельности Института.

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Председатель УИНП Антон Дробович призвал граждан популяризировать материалы выставки, использовать их для подготовки учебных материалов в школах, университетах, чтобы пробудить национальное сознание.

Экспозиция состоит из 14 тематических баннеров. 13 из них посвящены различным регионам Украины: Киевщина, Волынь, Сечеславщина, Подолье, Полтавщина, Таврия, Крым, Слобожанщина, Херсонщина, Черниговщина, Галичина, Буковина, Закарпатье. На отдельном баннере отражена история борьбы активных украинцев, проживавших за пределами страны.

Проект создан по инициативе Украинского института национальной памяти, Института истории Украины Национальной академии наук и Государственной архивной службы.

Выставка продлится в течение трех месяцев.

Доступен также электронный вариант экспозиции.

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