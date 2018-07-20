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В США ждут раскрытия убийства Шеремета

Политика 20 Июл 2018
В США ждут раскрытия убийства Шеремета
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Посол США в Украине Мари Йованович «с нетерпением» ожидает правосудия в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом американская дипмиссия сообщает в Twitter, передает «ДС».

«Посол США: «Сегодня утром украинцы отметили вторую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета. Я с нетерпением жду того дня, когда будет осуществлено правосудие для семьи Павла, его друзей и украинского народа», — говорится в сообщении.

Напомним, мать убитого два года назад журналиста Павла Шеремета Людмила уверена, что это дело не будет раскрыто.

Как сообщала «ДС», Представительство ЕС в Украине ждет завершения расследования убийства журналиста Павла Шеремета и привлечения виновных к ответственности.

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