В США в шоке от заявления Лаврова о Будапештском меморандуме

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы нарушении Украиной Будапештского меморандума вызвало серьезное удивление в США

Об этом заявил бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу в эфире «Эхо Москвы», передает «ДС».

«Меня весьма — слово «шокировало», наверное, будет неправильным — но меня потрясло заявление Лаврова о том, что Украина нарушила Будапештский меморандум. Хотя в Будапештском меморандуме ясно говорится, что Россия гарантирует территориальную целостность Украины в обмен на ее отказ от ядерных вооружений», — заявляет дипломат.

По словам Вершбоу, события Майдана никоим образом не могут быть причиной отмены важного международного соглашения.

Напомним, 12 февраля Вершбоу заявил, что США и Евросоюз должны усилить санкции против России, если не будет развернута миротворческая миссия ООН на Донбассе.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник