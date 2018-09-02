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В США рассказали, как им помириться с Россией

Политика 02 Сен 2018
В США рассказали, как им помириться с Россией
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Политика действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа остается шизофренической. Об этом заявляет американское аналитическое издание «The National Interest».

Авторы материала заявляют, что цель Дональд Трамп преследовал благую — хотел улучшить дипломатические отношения с Москвой. Да, возможно, пытался сделать это топорно и неумело, но все же пытался. А правительство США сразу же после встречи американского президента с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Хельсинки ввели новый ряд антироссийских санкций.

Издание придерживается мнения, что хоть Россия и не может служить Западу другом, она ни в коем случае не является Европе и США врагом. Действия Москвы в отношении Украины, из-за которых РФ больше всего и критикуют, вызвано не самой Украиной, заявляют авторы статьи, а желанием Москвы предупредить продвижение Североатлантического альянса далее на восток. Отсюда и присоединение Крымского полуострова, считают американские журналисты, и спонсирование донецких сепаратистов.

Договориться с Россией Соединенные Штаты Америки могут следующим образом, считают авторы материала. По их словам, США должны отказаться от своей идеи включить в НАТО Украину и Грузию, а взамен на это предложить Москве перестать поддерживать сепаратистов Донецка. Тогда, возможно, двум сверхдержавам и удастся договорится.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что западные средства массовой информации назвали реальные причины популярности российского президента Владимира Путина.

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