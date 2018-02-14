В США предупредили о дерзких кибероперациях России против Украины

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс во время выступления перед Сенатом с докладом «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США» обратил внимание, что в 2018 году Россия продолжит кибератаки на США, однако наиболее дерзкие она совершит против Украины.

«Мы ожидаем, что Россия будет проводить более дерзкие и разрушительные кибеоперации в течение следующего года, и, вероятно, использует новые инструменты против Украины», — говорится в докладе.

Российское правительство будет расширять спектр операций, которые оно уже проводит, в частности, речь идет о срыве работы украинской энергосистемы, похищении и дальнейшем распространении конфиденциальной информации, DDOS атаки и мероприятия под прикрытием.

По мнению Коутса, российские спецслужбы и впредь будут атаковать критическую инфраструктуру США и их союзников, а также будут осуществлять кибератаки на США и НАТО, чтобы получить секретную информацию о политике Соединенных Штатов.

Читайте также: В Пакистане затонула лодка с паломниками, утонули 14 человек

Как сообщалось, также в докладе упоминается о ситуации на востоке Украины, в частности, что, вероятнее всего, в 2018 году конфликт останется замороженным в нынешнем виде. Больше волнения в США вызвало внутреннее напряжение в стране, что может привести к досрочным выборам, чем попытается воспользоваться Россия.





Источник