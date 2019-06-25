В США отложили крупнейшее за 20 лет слияние производителей лекарств :: Новости :: РБК Quote

В США отложили крупнейшее за 20 лет слияние производителей лекарств

Разработчики лекарств Bristol-Myers Squibb и Celgene перенесли объединение. Компаниям придется избавиться от актива, в связи с которым возникли вопросы у американских регуляторов. Акции обоих производителей подешевели

Фото: IBBL / Flickr.com

Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb объявила о переносе сделки по слиянию с корпорацией Celgene. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Стоимость поглощения оценивается в $74 млрд без учета долга. В случае закрытия сделки слияние станет крупнейшим в США с 1999 года, когда Pfizer приобрел компанию Warner-Lambert за $111,8 млрд.

Ожидалось, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2019-го, однако теперь сроки перенесли на конец текущего или начало следующего года.

С чем связан перенос

Celgene принадлежат права на противовоспалительный препарат Otezla. Это популярное средство для борьбы с псориазом. В прошлом году мировые продажи этого лекарства составили $1,6 млрд — около 10,6% общей выручки Celgene.

У Bristol-Myers Squibb нет похожего лекарства, однако компания тестирует в лабораториях аналог Otezla.

В случае выпуска Bristol-Myers Squibb собственного средства для борьбы с псориазом у объединенной компании окажется сразу два препарата для лечения одного заболевания. Из-за этого сделка вызвала сомнения у Федеральной торговой комиссии США.

В результате Bristol-Myers Squibb и Celgene решили, что последняя продаст права на Otezla. Это должно снять последние вопросы торговой комиссии, касающиеся объединения.

Как это отразилось на акциях

Акции обеих компаний негативно отреагировали на новость о переносе. Акции Bristol-Myers Squibb упали более чем на 8%,

ценные бумаги

Celgene подешевели на 6%.

Инвесторам пришлось корректировать свои ожидания от слияния. В частности, по данным FactSet, продажи Otezla должны были принести $2 млрд выручки к 2020 году. Теперь эти деньги нужно вычесть из прогноза.

С другой стороны, по оценке экспертов WSJ, продажа прав на средство может принести $10 млрд, а на котировках Bristol-Myers Squibb в большей степени негативно сказались сообщения о неудачных тестах нового препарата для борьбы с раком.

Эксперты, опрошенные Refinitiv, считают акции двух компаний недооцененными. По их мнению, ценные бумаги Bristol-Myers Squibb должны стоить на 22% больше, чем сейчас, а акции Celgene — на 4% больше. При этом акции последней эксперты покупать не советуют — 18 из 20 опрошенных аналитиков рекомендуют держать бумаги Celgene.

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов.

Автор:

Андрей Сафронов.

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