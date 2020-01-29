В среду на межбанке Украины упал курс национальной валюты до 24,895 грн/$1

Фото: apostrophe.ua

На межбанке в среду, 29 января, курс гривни снизился до 24,895 грн/$1 с 24,755 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни к закрытию торгов составили 24,88-24,91 грн/$1, тогда как Нацбанк на 30 января установил официальный курс национальной валюты на уровне 24,8491 грн/$1. Об этом, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанке 29 января снизился до 24,83 грн/$1 с 24,71 грн/$1.

Кроме того Нацбанк установил курс основных валют на четверг, 30 января:

USD 1 доллар США — 24,8491

EUR 1 евро — 27,3253

RUB 10 российских рублей — 3,9633

PLN 1 польский злотый — 6,3802

CZK 1 чешская крона — 1,084

CHF 1 швейцарский франк — 25,4719

CNY 1 китайский юань женьминьби — 3,5929

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 27 января составил 395.8 млн в долларовом эквиваленте в том числе $333.2млн.

Ранее «Страна» писала о том, что в Нацбанке подсчитали, сколько наличных денег на руках у украинцев.

Также мы сообщали, что наличный курс доллара стал активно расти из-за крупных закупок нардепов.

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