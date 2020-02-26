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В среду на межбанке Украины гривня подешевела до 24,6025 за доллар

Курс валют 26 Фев 2020
В среду на межбанке Украины гривня подешевела до 24,6025 за доллар
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Гривня подешевела на межбанке. Фото: Страна

В среду, 26 февраля, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 24,6025 грн/$1 с 24,55 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Котировки национальной валюты к окончанию торгов составили 24,590-24,615 грн/$1, тогда как Нацбанк на 27 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,649 грн/$1. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 26 февраля снизился до 24,66 грн/$1 с 24,53 грн/$1.

Также Нацбанк установил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к гривне на 27 февраля 2020 года.

  • BYN 1 белорусский рубль — 11,0301

  • EUR 1 ЕВРО — 26,8021

  • PLN 1 польский злотый — 6,2181

  • CAD 1 канадский доллар — 18,5373

  • ILS 1 новый израильский шекель — 7,1619

  • RUB 10 российских рублей — 3,7686

  • HUF 100 венгерских форинтов — 7,8993

  • GBP 1 фунт стерлингов — 31,8786

  • CZK 1 чешская крона — 1,0575

  • CHF 1 швейцарский франк — 25,259

  • CNY 1 китайский юань женьминьби — 3,5117

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 24 февраля составил 461.3 млн в долларовом эквиваленте в том числе $401.0 млн.

Ранее «Страна» писала о том, что из-за коронавируса самые богатые люди мира потеряли больше сотни миллиардов долларов.

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Источник

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