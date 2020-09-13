В СПЧ сообщили об отсутствии серьезных нарушений на выборах

В ходе выборов в России, согласно данным наблюдений представителей правозащитного сообщества, не было зафиксировано серьезных нарушений, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Господин Брод также отметил постепенный рост явки избирателей.

«Хотелось бы отметить, что серьезных нарушений мы не зафиксировали. Можно уже сделать некоторые обобщения к сегодняшнему дню. Во-первых, ни из одного региона не было критических сообщений о нарушении санитарно-эпидемиологической безопасности. Внимание к этой теме столь же серьезное, как и было в ходе общероссийского голосования по поправкам. Всюду используются средства индивидуальной защиты, санитарные нормы и социальная дистанция соблюдаются»,— сказал господин Брод (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что явка выше в тех регионах, где нет сообщений о проблемах. «Закономерно, что в тех регионах, откуда не поступают проблемные сообщения, где нет фейков, явка выше. Это естественно, поскольку избиратель хочет голосовать спокойно, в комфортных условиях. Те нечистоплотные политики, которые делают свой пиар за счет провокаций, фейков, скандалов, сами отталкивают от себя избирателя»,— сказал Александр Брод.

Ранее сообщалось, что в адрес движения «Голос» поступило более 1 тыс. сообщений из 57 регионов России о нарушениях на выборах разных уровней. В частности, комиссии путаются в процедурах, фиксируются случаи намеренного искажения результатов, происходят непредусмотренные вскрытия пакетов, нарушения процедуры работы с бюллетенями досрочного голосования.

Сегодня, 13 сентября, в 83 субъектах России проходят более 9 тыс. выборов разных уровней. В 41 регионе досрочное голосование началось 11 сентября.





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