В Совфеде заявили, что Киев «стреляет в себя сам», разрывая соглашения с Москвой | Москва — РИА ФедералПресс

Фото: пресс-служба Совфеда РФ

МОСКВА, 30 ноября, ФедералПресс. Действия Киева нанесут вред только Украине, России от этого «ни жарко, ни холодно».

В Совете Федерации отреагировали на заявление главы МИД Украины о том, что Киев планирует расторгнуть порядка 40 соглашений с Москвой. От таких действий пострадает исключительно украинская сторона. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, глава МИД Украины Павел Климкин даже не осознает, какой ущерб будет нанесен экономике, которая и так находится в тяжелом положении. Фактически Киев стреляет в себя сам.

«Я думаю, что Киев не просто стреляет себе в ногу, а сразу во все части своего тела. Все, на чем еще держится экономика Украины, связано с Россией», – заявил Джабаров.

Представитель СФ добавил, что около двух миллионов украинцев работают в России, а потом отправляют деньги своим семьям в Киев.

«Россия от этого, в общем-то, не получит никакого урона, то есть нам ни холодно, ни жарко от желания украинских властей», – подытожил Владимир Джабаров в интервью ФАН и добавил, что рано или поздно Киев начнет налаживать связи с Москвой.

Как писал «ФедералПресс» ранее, украинская сторона заявила, что разорвет около 40 соглашений с Россией. По мнению МИД Украины, они сейчас не имеют смысла.

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