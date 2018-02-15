В Совете Федерации назвали причины размещения «Искандеров» в Калининградской области

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказал, что размещение ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области вызвано необходимостью защищать территорию нашей Родины от потенциальных угроз.

При этом он отметил, что «Искандер» является оружием сугубо оборонительным, а не наступательным, и не может нести угрозу другим государствам, обеспечивая при этом надёжную защиту Российских границ, что особенно важно в свете расширения НАТО на Восток и увеличения численности военнослужащих альянса в непосредственной близости от российских границ, пишет РИА Новости.

«США уже много десятков лет осуществляют экспансию на соседние с нами страны: разрушили Югославию, спровоцировали гражданскую войну с последующими затяжными беспорядками на Украине, политически и экономически подчинили Польшу, Литву, Латвию, Эстонию», — сказал он.

Ранее ответственный сотрудник в аппарате НАТО заявил, что развертывание комплексов «Искандер» в Калининградской области вызывает рост напряженности в отношениях между Россией и альянсом.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что наша страна никому не угрожает и действует так в соответствии со своим суверенным правом.

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