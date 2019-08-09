В «Слуге народа» еще не вели «глубоких дискуссий» насчет коалиции — новости политики

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Разумков считает, что в коалиции будет минимум 254 народных депутата.

В «Слуге народа» еще не вели дискуссий о коалиции / фото УНИАН

В партии «Слуга народа» еще не вели дискуссий по коалиции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания Подготовительной депутатской группы сообщил лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков.

На вопрос, какое количество депутатов ожидается в коалиции, какие это могут быть политические силы и когда планируется подписание коалиционного соглашения, Разумков ответил: «Я думаю, что как минимум в коалиции будет 254 народных депутата».

Он добавил, что сейчас не ведутся «глубокие дискуссии с коллегами» по коалиции, «но мы уверены, что почти все или все депутаты… должны работать на благо этого государства».

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