В Славянске депутат заявила об угрозах в свой адрес

9 октября 2018 в 14:19



Луганская область

Депутат Славянского городского совета Ольга Алтунина заявляет об угрозах в свой адрес, связывая это со своей профессиональной деятельностью. Об этом она заявила сегодня, 9 октября, на сессии горсовета, сообщают «Новости Донбасса».

По её словам, вчера вечером к ней подошла группа неизвестных, которые с угрозами потребовали предоставить промежуточные результаты работы комиссии по коммунальной недвижимости, которую она возглавляет. Также Алтунина утверждает, что аналогичные угрозы ей по телефону озвучил депутат Олег Костин. Сам Костин отрицает данное утверждение — по его словам, он всего лишь требовал от Алтуниной сделать работу комиссии более прозрачной.



По поводу случившегося инцидента Алтунина написала заявление в полицию.

Комиссия, которую возглавляет Алтунина, на данный момент занимается составлением реестра коммунальной недвижимости с целью выявить нарушения условий аренды.

Автор Андрей Пономаренко

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Автор: Артем Темненко

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