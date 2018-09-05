В школах Симферополя раздают рекомендации о поведении в случае загрязнения атмосферы

В школах оккупированного Россией Симферополя детям и учителям раздают памятки Министерства чрезвычайных ситуаций России с рекомендациями о действиях в случае загрязнения атмосферы

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает «ДС».

В случае появления неприятного едкого запаха в атмосферном воздухе, а также появления першения в горле рекомендуется не выходить на улицу или как можно меньше находиться на открытом воздухе. Кроме того, в брошюре рекомендуют закрыть входные окна и двери.

«Людям, находящимся на улице и в транспорте, следует защитить органы дыхания: закрыть нос и рот влажной вартно-марлевой повязкой или свернутой в несколько слоев тканью», — указано в письме.

Кроме того, рекомендуется отключить приточную принудительную вентиляцию как в автомобилях, так и в жилых и производственных зданиях.

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