В Сети появились новые изображения Galaxy S20. Не без минусов

Twitter-ликстер из Индии Исхан Агарвал опубликовал официальные рендры Galaxy S20. Сложно сказать, откуда он их взял. Возможно, в местной индийской соцсети или в китайской Weibo, но это не так важно, как наличие самих рендеров. Теперь мы знаем всё о том, как будут выглядеть новинки Samsung. И, по правде говоря, всё не так плохо, но есть вопросы.

Начать стоит с того, что понравилось. Galaxy S20 Ultra, на мой взгляд, выглядит отлично за счёт массивного модуля камеры. Он придаёт устройству дороговизны. Камеры, в отличие от iPhone 11 Pro, располагаются аккуратно и по линии. Особенно порадовало наличие 10х оптического и 100х цифрового приближения. Этого удалось достичь благодаря перископной камере, разработанной компанией CorePhotonics. Ранее подобную камеру в своих устройствах от того же производителя использовала компания Oppo. Одним из таких устройств стал Oppo Reno, поэтому для многих такая камера не станет открытием, если, конечно, учесть, что они вообще будут знать о наличии такого бренда, как Oppo.

Мои коллеги по цеху высказались негативно в адрес нового облика S20 Ultra, считая камеру устройства слишком нелепой и массивной.

По правде говоря, я не представляю, как можно было сделать настолько плохо. Это действительно плохой дизайн. Даже нелепый iPhone 11 Pro выглядит, на мой взгляд, куда интереснее. Все эти массивные камеры — то, что не должно быть в смартфонах. Я не понимаю, зачем они это делают. Это же телефон, а не камера.

Ренат Гришин, главред AndroidInsider.ru

Своё мнение по поводу новых Galaxy высказал и руководитель i10, Михаил Королёв:

Мой коллега Ренат сказал, что новые iPhone внешне не ок. И я соглашусь с ним. На те же грабли пытается наступить сейчас Samsung. Начинали с небольших ободков, которые в народе стали называть «островками», а теперь всё это превращается в материки. Поймите меня правильно, смартфоны должны выглядеть аккуратно и эстетично.

Не остался в стороне и автор материалов Иван Кузнецов, который вступил в локальный спор в нашем рабочем чате:

Мне не нравится S20 Ultra. Да и вообще вся линейка. Мы тут и новые iPhone обсуждаем, они тоже странные. Тренд на массивные камеры кажется мне лишним, есть много всего, что можно поменять в смартфонах, но зачем так уродовать камеры?

Мне же, наоборот, кажется, что это единственное, что может понравиться в новых флагманах. К тому же 100х приближение — это круто. Интересно, что думают наши читатели по этому поводу.

Ладно, идём дальше. Если по Ultra я могу поспорить с коллегами, то с S20 и S20 Plus всё не так просто. Складывается впечатление, что они намеренно сделали ободок камер менее привлекательным, чтобы не ставить их в один ряд с S20 Ultra. В жизни все три аппарата будут выглядеть лучше за счёт того, что получат стеклянный корпус. Рендеры же сделаны некачественно, поэтому эффект стекла не наблюдается.

Тем не менее, мне кажется, даже в этом случае S20 и S20 Plus будут выглядеть также дешево, как и новые смартфоны линейки Galaxy A: Galaxy A51 и A71. По крайней мере, если бы мне сказали, что это устройства бюджетной линейки, я бы поверил.

Теперь немного о ценах. Компания, вероятно, будет продавать как 5G-версии устройств, так и обычные 4G-варианты. По слухам, стоимость Galaxy S20 с 4G будет начинаться от 900 евро (это около 62 тысячи рублей), а вот 5G-вариант будет оценен в 1000 евро (68 тысяч рублей). Galaxy S20 Plus будут продавать в Европе за 1000 долларов, 5G-версия будет стоить 1100 долларов. А вот за Galaxy S20 Ulta попросят 1350 долларов. Версия Ulta с 512 гигабайтами встроенной памяти будет стоить 1550 евро (106 тысяч рублей).

Galaxy S10e на старте продаж в России оценивался в 56990 рублей, а в Европе он стоил 779 евро. Телефон стал дороже на 120 евро, что не так уж и мало. Версия Galaxy S10 Plus с 512 ГБ встроенной памяти в прошлом году оценивалась в 1299 евро. В этом году аналогичный ей Ultra будет стоить 1550. Разница уже в 250 евро. Не совсем понятно, с чем связано подорожание, учитывая, что внешне смартфоны выглядят почти идентично.

Что происходит с флагманами?

Каждый год производители увеличивают планку для флагманских смартфонов с целью быть лучше всех и предлагать рынку самое лучше и классное. Но такая гонка привела к тому, что у потребителей попросту нет таких денег, чтобы позволить себе самый дешёвый флагман за 900 евро. Даже если учесть, что каждый год инфляция на мировом рынке составляет 1-2%, это не должно приводить к подобному удорожанию. Не может мировая экономика за год ослабнуть до такой степени, чтобы Samsung повышала стоимость базового S20 на 120 евро.

Возможно, компания сделала это для того, чтобы они не конкурировали с Lite-версиями флагманов. Но в таком случае непонятно, кто будет покупать флагманы, если за счёт своей цены никто их себе не сможет позволить.

К тому же ожидается, что складной Galaxy Z Flip, продажи которого стартуют в начале февраля, будет стоить около 850 долларов, что делает его более привлекательным вариантом на фоне самого дешёвого S20. Samsung сама себе стреляет в ногу, как бы это странно ни звучало.

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