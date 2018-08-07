В Сети отреагировали на заявление Рады о крахе экономики Украины в случае отмены сообщения с РФ

15:01, 07 августа 2018142
фото: ZumaTASS
Украинская экономика окончательно рухнет в случае закрытия границы с РФ – такое заявление сделал депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук. По его словам, прекращение железнодорожного сообщения ударит прежде всего по украинским гражданам, которые работают за границей, и нанесет и огромный ущерб народному хозяйству Украины.
Русскоязычные пользователи Сети отреагировали на новость множеством комментариев.
«Каждый раз новая порция бреда — Украине надо срочно трезветь и приходить в себя. Такой блокадой они только сделают хуже себе и никому больше», — написал пользователь «Вконтакте» Юра Мороз.
«Если все-таки надумают закрыть границу, то пусть готовятся к народному восстанию», — привел свое мнение Александр Веретенников.
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