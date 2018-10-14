В сентябре уменьшилось количество пересечений линии разграничения на Донбассе, — МинВОТ

В течение сентября 2018 года линию разграничения на востоке Украины в обоих направлениях пересекло 1 127 700 человек — на 14,5% меньше по сравнению с августом

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно окуповпних территорий и внутренне перемещенных лиц (МинТОТ), передает «ДС».

Отмечается, что КПВВ в Донецкой области пересекло 877 100 человек, КПВВ «Станица Луганская» — 250 600 человек.

«Наибольшая нагрузка была зафиксирована на КПВВ «Марьинка» (пересекло 271 600 человек и 49 500 транспортных средств).

КПВВ «Майорское» пересекли 264 300 человек и 32 600 транспортных средств», — говорится в сообщении.

В МинТОТ заявили, что КПВВ «Станица Луганская» пересекли 250 600 человек и 0 транспортных средств, а КПВВ «Новотроицкое» — 232 900 человек и 45 400 транспортных средств.

«КПВВ «Гнутово» пересекли 108 300 человек и 25 400 транспортных средств», — добавили в ведомстве.

«Через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области международными организациями было доставлено гуманитарных грузов: продукты питания — 202,0 тонн, строительных материалов — 134,41 тонн, медицинских препаратов — 6,32 тонн, другое — 16,51 тонн», — говорится в отчете.

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