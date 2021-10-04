в сентябре НБУ был одним из главных покупателей иностранных валют на межбанке — Минфин

Нацбанк, по традиции, выпустил отчет по итогам своей деятельности на межбанке. Регулятор оставался одним из крупнейших покупателей евро и долларов США. Сальдо активных операций НБУ (разница между объемами покупки и продажи валют) на межбанке составило в сентябре 139,6 млн долларов. Положительным данный показатель оставался с начала нынешнего года, лишь в апреле Нацбанк продал иностранных валют больше, чем купил. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Валютные интервенции НБУ 07.2020−06.2021 (млрд долларов США). Источник: НБУ

Как видно из представленной диаграммы, в прошлом месяце активность НБУ сохранялась на достаточно высоком уровне. Регулятор стремился не допустить существенного укрепления курса украинской национальной валюты, поэтому он намерен и далее выходить на межбанк с валютными интервенциями. На данный момент факторы, которые могли бы привести к девальвации гривны, отсутствуют. Однако ее чрезмерное укрепление негативно скажется на экономике в целом.

После небольшой коррекции курс ВВП-варрантов Украины вновь устремился вниз. Зарубежные инвесторы продолжают избавляться от ценных бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина. Напомню, что первые выплаты по ним в сумме 40,0 млн долларов США наша страна провела в мае нынешнего года.

Курс ВВП-варрантов Украины (%). Источник: teletrader.com

Данный показатель снизился до отметки в 108,59% от номинальной стоимости. Причиной этому во многом служит снижение интереса к рисковым активам в целом. Кабмин уже выкупил 10% от их выпуска, тем самым снизив долговую нагрузку на госбюджет в будущем.

Кредитные дефолтные свопы (CDS) Украины, финансовый инструмент для страховки от дефолта эмитента облигаций, начали расти, что демонстрирует следующая диаграмма.

CDS Украины (Базисные пункты). Источник: dragon-capital.com

Сейчас CDS составляет 439,08 базисных пунктов. Для сравнения, весной 2015 года, когда проводилась реструктуризация внешнего долга Украины, он достигал 4963,62 пунктов. Доверие зарубежных инвесторов к нашей стране постепенно восстанавливается. Текущий рост данного показателя аналитик рассматривает как коррекцию.

Аналитик полагает, что на текущей неделе гривна к доллару США продолжит падение до уровня 27,00. Единая европейская валюта, судя по всему, укрепится к отметке 31,45.

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