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В СБУ рассказали подробности о запрете въезда политтехнологу Тимошенко

Политика 10 Июл 2018
В СБУ рассказали подробности о запрете въезда политтехнологу Тимошенко
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СБУ официально подтвердила наличие запрета на въезд в страну российскому политологу Алексею Сытникову

В ответе СБУ на запрос Апострофа уточняется, что Сытникову запрещено пересекать границу Украины на протяжении трех лет. При этом уточняется, что соответствующее решение было принято еще в начале текущего года, сообщает «ДС».

«В феврале 2018 года Службой безопасности Украины было принято решение о запрете въезда на территорию Украины указанному Вами гражданину РФ сроком на три года», — говорится в документе.

Как сообщала «ДС», политтехнолог консультировал многих топ-политиков стран СНГ, в том числе Юлию Тимошенко. Ранее стало известно, что его не пустили в Украину.

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