В СБУ рассказали подробности о запрете въезда политтехнологу Тимошенко

СБУ официально подтвердила наличие запрета на въезд в страну российскому политологу Алексею Сытникову
В ответе СБУ на запрос Апострофа уточняется, что Сытникову запрещено пересекать границу Украины на протяжении трех лет. При этом уточняется, что соответствующее решение было принято еще в начале текущего года, сообщает «ДС».
«В феврале 2018 года Службой безопасности Украины было принято решение о запрете въезда на территорию Украины указанному Вами гражданину РФ сроком на три года», — говорится в документе.
Как сообщала «ДС», политтехнолог консультировал многих топ-политиков стран СНГ, в том числе Юлию Тимошенко. Ранее стало известно, что его не пустили в Украину.
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