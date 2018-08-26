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В Сбербанке решили окунуть абитуриентов в «бассейн»

Мировая экономика 26 Авг 2018
В Сбербанке решили окунуть абитуриентов в «бассейн»
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  • В Сбербанке решили окунуть абитуриентов в «бассейн»  Независимая газета

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    Источник

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