В Санкт-Петербурге Дональда Трампа лишили звания казака

Казаки петербургского общества разжаловали Дональда Трампа и хотят сжечь его чучело. Члены казачьего общества «Ирбис» приняли решение лишить действующего президента США звания почетного казака. По словам руководителя организации, решение назначить Трампа членом казачьего сообщества было принято на фоне общей эйфории после состоявшихся выборов президента США в 2016 году. В условиях обострившихся отношений между США и Россией становится очевидно, что этот шаг был ошибкой.

«Тогда мы даже пригласили нового президента США к нам в гости в казачий хутор, так как предполагалось, что в Петербурге, на родине Путина, состоится встреча с Трампом. Потом политические события начали развиваться не так радостно для нас, как хотелось. И поняв, что мы заблуждались, мы приняли решение Трампа разжаловать, исключить с позором из организации. Что и было сделано», — цитирует сообщение председателя «Ирбиса» Андрея Полякова «Росбалт».

Останавливаться на этом казаки не планируют, в ближайшее время они обещают сжечь чучело Трампа и американский флаг. По словам Полякова, глава США допустил оскорбление России, а этого «нельзя терпеть».

Читайте также





Трамп обваливает рубль и загоняет мир в рецессию

Чем обернется предложение Конгресса США запретить операции с ОФЗ и бумагами госбанков РФ

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что отношения России и США находятся на самом низком уровне за всю историю. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая „холодную войну“. Для этого нет причин. Российская экономика нуждается в нашей помощи, что было бы очень легко сделать, и нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?», — написал Трамп в Twitter.

Новости США: В США ввели санкции в отношении Миллера, Вексельберга и Дерипаски

Внешняя политика. Читайте последние новости об отношениях США и России и об особенностях международного положения сегодня на страницах «Свободной Прессы» и в социальных сетях:

Facebook,

Twitter,

ВКонтакте,

Одноклассники,

Мир тесен, а так же Telegram.





Источник