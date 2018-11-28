В Ryanair сообщили о новом рейсе для украинцев — Depo.ua

Самолеты авиакомпании Ryanair могут начать летать из Украины в Израиль

Об этом сообщил коммерческий директор компании Дэвид О’Брайан, передает Depo.ua со ссылкой на ТСН.

«Мы уже завершили формирование маршрутной сети на летний сезон. До моего родного Дублина, а также Софии, Манчестера, Пафоса и Афин. Возможно, в будущем мы предложим как новое направление израильский Эйлат, если представится такая возможность», — подчеркнул он.

По словам О’Брайана, компания не планирует отказ от каких-либо маршрутов.

«Ежегодно не более 4% всех наших маршрутов оказываются недостаточно прибыльными по разным причинам, поэтому мы вносим определенные изменения в маршрутную сеть, но полностью от этих направлений не отказываемся — наблюдаем за их динамикой в течение следующего года», — пояснил он.

В то же время коммерческий директор Ryanair отметил, что на Канары пока открывать рейс не собираются. Отдельно О’Брайан рассказал, что количество украинцев, которые путешествуют в Европу, и иностранцев, которые прилетают в Украину, одинаково.

«На данный момент пропорция составляет примерно 50/50. В начале работы на украинском рынке она составляла примерно 40/60 в пользу украинцев. Я думаю, что это отличный результат — у нас есть стабильный спрос и с той, и с другой стороны, мы позволяем европейцам посещать Украину с целью развития деловых контактов, а украинцам — открывать для себя Европу», — резюмировал он.





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