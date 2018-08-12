В Румынии продолжаются масштабные антиправительственные митинги

В Румынии второй день не прекращаются акции протеста против действующего правительства, которое демонстранты обвиняют в тотальной коррупции, сообщает румынское издание Agerpres.

В Бухаресте 11 июля перед зданием правительства собралось 25 тыс. протестующих с флагами различных стран.

Участники акции требовали отставки правительства и скандировали «Румыния, проснись!», а также несколько раз исполняли национальный гимн.

В этот день митинг в столице обошелся без серьезных инцидентов — полиция задержала троих агрессивных мужчин, у одного из которых был найден нож.

Всего за два дня протестов в Бухаресте местные правоохранители арестовали 19 человек.

Многочисленные антиправительственные акции также прошли в румынских городах Яссы, Тимишоара и Сибиу — в этих городах на улицы вышли от 5 до 10 тыс. демонстрантов.

Как сообщалось, в Румынии вспыхнули протесты против коррупции, сотни пострадавших.

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