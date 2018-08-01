В России риск рецессии в снизился до 20%

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Вероятность рецессии в России уменьшилась с 50% в начале 2017 года до 20%, говорится в макропрогнозе РЭУ имени Г.В. Плеханова. В целом российская экономика сейчас может расти темпами выше 2%. Это превышает ожидания Минэкономразвития в 1,9% роста по итогам этого года и 1,4% — в следующем, сообщает «Финмаркет».

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Однако в мировой экономике в целом и в российской в частности может произойти замедление экономического роста в результате развернувшихся торговых войн, отмечают эксперты.

Также в документе отмечается, что в России существенно снизился риск рецессии — замедления темпов роста ВВП. Если еще полтора года назад такая вероятность оценивалась в 50%, то сейчас она составляет 20%.

В Минэкономразвития между тем считают, что российская экономика перейдет к росту выше 2% не раньше 2020 года. По итогам этого года в министерстве ожидают увеличения ВВП на 1,9%, а в следующем — на 1,4%. Министр экономического развития Максим Орешкин ранее объяснял это замедление увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

Позитивному сценарию роста российского ВВП будут способствовать относительно высокие цены на энергоносители, умеренная волатильность курса рубля и проведение чемпионата мира по футболу. Последний только за месяц своего проведения, по оценкам экспертов, должен принести России 1,3% роста. Вклад в годовое увеличение экономики составит 0,13%.

Но все-таки остаются и риски для российского ВВП. Это, прежде всего угрозы введения новых санкций ЕС и США, подрывающие стабильность курса национальной валюты и цен на энергоносители.

Во 2-м квартале, по оценке Минэкономразвития, российский ВВП вырос на 1,8% (точные данные Росстат еще не опубликовал). Положительный вклад в динамику в апреле–июне внесло промышленное производство (0,4 п.п.), услуги, связанные с профессиональной и научной деятельностью и операциями с недвижимым имуществом (0,4–0,5 п.п.), а также финансовая деятельность и чистые налоги (примерно по 0,2 п.п.), отмечает министерство в своей «Картине деловой активности». Ускорению роста по сравнению с первым кварталом способствовало улучшение ситуации в транспортной отрасли и торговле, а также восстановление динамики строительного сектора. Рост ВВП в целом за шесть месяцев оценивается министерством на уровне 1,7 % в годовом выражении.

Риск рецессии больше, чем у России, сейчас в Бразилии и Саудовской Аравии (по 30%), а также в ОАЭ — 45%, рассказал один из авторов прогноза, доцент РЭУ Никита Моисеев. В основном ей подвержены нефтезависимые страны, добавил он. Чуть меньше вероятность снижения экономического роста у Японии и Дании — примерно по 15%.

На уменьшение риска рецессии в России с начала 2017 года повлияла активная подготовка к проведению ЧМ-2018, считает замдиректора «Центра развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Увеличение инвестиций в инфраструктуру к мундиалю ускорило рост ВВП. Сейчас же, наоборот, мировая экономика в целом, и российская в частности, рискуют снова замедлиться из-за развернувшихся торговых войн между Евросоюзом, США и Китаем, подчеркнул эксперт.

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