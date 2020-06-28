https://ria.ru/20200628/1573591768.html
В России резко ответили на заявление Праги о сносе памятника Коневу
Политики и дипломаты прокомментировали слова старосты округа Прага-6 Ондржея Коларжа, который заявил, что в сносе памятника маршалу Ивану Коневу виновато… РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T18:01
2020-06-28T18:18
мария захарова
сергей цеков
милош земан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет федерации рф
алексей пушков
франц клинцевич
чехия
прага
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Sergey Prokchorov
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Олег Инкогнито
Судя по предыстории лапа дяди Сема активно приняла участие. А у местных русофобов на первом месте не интересы страны.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, сергей цеков, милош земан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет федерации рф, алексей пушков, франц клинцевич, чехия, прага, иван конев
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Политики и дипломаты прокомментировали слова старосты округа Прага-6 Ондржея Коларжа, который заявил, что в сносе памятника маршалу Ивану Коневу виновато российское посольство. Они назвали высказывание чиновника грязной возней и неумелой попыткой оправдаться за свои действия.
Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
«Верх лицемерия и цинизма»
Как написал в твиттере сенатор Алексей Пушков, демонтаж статуи советского полководца «будет вечным позорным пятном» на властях пражского района.
«В этом они уподобились вандалам, которые сносят и оскверняют памятники в США», — считает он.
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Пушков назвал «невнятную» попытку Коларжа переложить ответственность за снос памятника на Москву верхом лицемерия и цинизма.
«Нет, свой грех несите на себе сами», — говорится в посте.
«Смешно самим чехам»
Комментируя высказывание чешского чиновника, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что власти Праги-6 пытаются соответствовать мировому тренду по борьбе с советским наследием. При этом слова старосты о «вине» российской стороны — это проявление глупости, которое выглядит смешным и в глазах чешского населения, считает он.
Клинцевич подчеркнул, что наступят времена, когда все снесенные памятники чешскому руководству придется восстановить — за свой счет.
«Так требовать будут люди, время и человеческая совесть», — сказал он «360».
Парламентарий отметил, что «монументальное доказательство» великой борьбы советских людей с фашизмом нельзя спрятать, а все памятники снести не удастся.
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«Попытка оправдаться»
По мнению члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова, слова Коларжа — это попытка найти оправдание сносу постамента, который осудили как в России, так и в Чехии.В беседе с RT он сказал, что демонтаж исторических памятников — недостойное дело, которое говорит о неуважении к историческому прошлому. По словам Цекова, занимающиеся такой деятельностью люди и сами «не заслуживают уважения».
«Грязная возня»
В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что нахождение статуи в округе регулировали правовые акты.
Дипломат добавила, что «грязная возня» со сносом памятника не имеет никакого отношения к праву.
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Заявление Коларжа
Ранее Коларж заявил, что Прага никогда «не добивалась» сноса памятника маршалу Коневу, а в его демонтаже виноваты сотрудники российского посольства, отказавшиеся забрать его на территорию диппредставительства.
В апреле руководство округа Прага-6 снесло памятник Ивану Коневу, который освобождал город от гитлеровских захватчиков в мае 1945 года. Как сообщал староста, статую должны поместить в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
Москва назвала действия Праги возмутительными и циничными. Российские власти подчеркнули, что предпочли бы видеть монумент восстановленным на территории страны или в Чехии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о совершенном публично осквернении символов воинской славы. Демонтаж памятника раскритиковал и президент республики Милош Земан.24 июня, 09:0075 лет Великой ПобедыНаталия Конева: сапоги чуть не испортили отцу Парад Победы
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