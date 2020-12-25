В России появятся автономные суда и электричество нового поколения

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В следующем году в России может появиться система по управлению максимальным количеством беспилотников, 100 автономных судов и электричество нового поколения. Кроме того, в числе проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) — персонализированная медицина, водородное топливо и электромобиль на основе КамАЗа. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Пандемия существенным образом приблизила наступление 2035 года. По целому ряду рынков прогнозы на 2035 год реализуются в 2025, 2027 и 2030 годах, — заявил РИА Новости Песков.

Он рассказал, что в числе номинантов премии «Технологический прорыв 2020» есть проект «Автономное судовождение», в рамках которого Россия должна стать первой страной, создавшей полноценную нормативную базу для автономных судов и допустившей к коммерческой эксплуатации беспилотники. Другой проект — «Управление роем дронов» — установил в этом году мировой рекорд по управлению максимальным количеством беспилотников в небе, а проект «Энерджинет» подразумевает создание в Крыму электрической сети нового поколения.

В число совершивших технологический прорыв также вошли проект по созданию «Цифровой РЭС (район электрической сети)», математической модели прогнозирования распространения COVID-19, электромобиля «Кама-1», — добавил специалист.

По его словам, в следующем году ожидается начало реализации крупных проектов по водороду — водородные трассы, заправки, водород в ЖКХ, а также решений по распознаванию текстов и дальнейшее внедрение искусственного интеллекта в медицину.

Как писал NEWS.ru, грузоподъёмные помощники-беспилотники появятся у российских спасателей. Техника может помочь эвакуировать людей из высоток и тушить пожары. Об этом сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян. Предполагается, что устройства будут способны удержать вес взрослого человека. Как отметил представитель ведомства, несмотря на перспективность использования роботов для спасательных работ, людей они заменить не смогут.

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