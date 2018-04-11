В России повысили официальные курсы валют

Фото: Reuters (архивное фото)

В России происходит обвал рубля

Доллар по отношению к рублю подорожал на 1,69 рубля. Евро поднялось в цене на 2,43 рубля. Стоимость бивалютной корзицы увеличилась на 2 рубля 2,53 копейки.



В России продолжает дешеветь рубль. Так, на 12 апреля Банк России установил официальный курс доллара на уровне 64,06 рубля. Евро тоже поднялось в цене до 79,28 рубля.



Стоимость бивалютной корзины, которая рассчитывается по официальным курсам, на завтра — 70,9122 рубля, то есть она увеличилась на 2 рубля 2,53 копейки.



Напомним, что сегодня на торгах Московской биржи курс европейской валюты превышал 80 рублей, а доллар выходил на уровень в 65 рублей. Но потом произошел небольшой отскок.



По мнению экспертов, рубль продолжает падение к доллару и евро, отыгрывая ухудшение внешнеполитической ситуации вокруг России после расширения санкционного списка властями США.



Участники рынка также опасаются обострения ситуации вокруг Сирии, что может грозить новыми антироссийскими санкциями, затрагивающими в том числе и долговые бумаги, поскольку США и их союзники обвинили Россию в пособничестве режиму Башара Асада, который, по их заявлениям, виновен в новой химической атаке в районе города Дума.







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